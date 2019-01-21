Фрайман вышла во второй круг юниорского Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Фрайман и представительница Италии Федерика Росси вышли во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли француженку Манон Леонар и итальянку Лизу Пигато со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Дарья и Федерика дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Фрайман и Росси поспорят с Сохьюн Пак из Южной Кореи и Хонг Йи Кои Вонг из Гонконга, посеянными под первым номером.