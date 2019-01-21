Карреньо-Буста после проигрыша Нисикори накричал на арбитра и не пожал ему руку

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста не сдержал эмоций после поражения от японца Кея Нисикори со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:7 (4:7), 4:6, 6:7 (8:10) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 5 часов 5 минут. 27-летний спортсмен во второй раз в карьере проиграл встречу, в которой выиграл первые два сета. Напомним, в пятой партии уроженец Хихона отыграл брейк, не дав сопернику подать на победу, а на супер-тай-брейке вёл со счётом 8:5, когда возмутился решением арбитра на вышке отдать спорное очко Нисикори, а не переиграть, как хотел Карреньо-Буста. После игры испанец в ярости накричал на судью и отказался пожать ему руку.

29-летний Нисикори в четвертьфинале Australian Open сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Видео доступно в "твиттере" телеканала «Евроспорт».