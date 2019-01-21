С. Уильямс забыла, кто является 1-й ракеткой мира, и вышла на корт вместо Халеп

Перед матчем четвёртого круга Australian Open между американской теннисисткой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп произошёл курьёзный момент.
Когда диктор представил первую ракетку мира, из подтрибунного помещения вышла 37-летняя спортсменка. После смеха трибун она быстро поняла свою ошибку, развернулась и зашла обратно. Затем на корте появилась Халеп. Чемпионка «Ролан Гаррос» улыбнулась и помахала рукой болельщикам.
Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, обыграла Халеп (1) со счётом 6:1, 4:6, 6:4. В четвертьфинале американка встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая выбила из турнира Гарбинье Мугурусу из Испании.
Видео доступно в "твиттере" журналиста Танкреди Палмери.
С. Уильямс: я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Это нечто врождённое