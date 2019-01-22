Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница США Даниэль Коллинз. Начало поединка запланировано на 6:30 мск. Ранее соперницы не встречались.



В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 44-ю строчку, Коллинз — 35-ю.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Коллинз на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в финал турнира поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером, либо с австралийкой Эшли Барти (15).



Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.