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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Коллинз на Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Коллинз на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница США Даниэль Коллинз. Начало поединка запланировано на 6:30 мск. Ранее соперницы не встречались.

В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 44-ю строчку, Коллинз — 35-ю.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Коллинз на Australian Open.

Победительница этого поединка за выход в финал турнира поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером, либо с австралийкой Эшли Барти (15).

Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.

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