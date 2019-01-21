Кар. Плишкова: в игре с Мугурусой ожидала более упорной борьбы

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу со счётом 6:3, 6:1 в матче четвёртого круга Australian Open с испанкой Гарбинье Мугурусой.



«Я вышла на корт уверенной в своих силах, потому что уже много раз её обыгрывала. Условия здесь мне подходят. В предыдущем матче было нелегко, но сегодня я сыграла лучше. После первого брейка поняла, что у меня есть шанс. Она поначалу тоже действовала неплохо, но когда я вышла вперёд, то стала более уверенной, а соперница — слабее, поскольку много раз мне проигрывала. Всё шло по моему плану. Я была стабильна, хорошо подавала и всё время оказывала на неё давление. Ожидала более упорной борьбы. Показалось, что счёт не по игре – особенно в первом сете, где у меня не складывалось с подачей. Но в целом матч оказался не самым сложным», — цитирует Плишкову пресс-служба турнира.

За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с американкой Сереной Уильямс.