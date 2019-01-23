Сегодня, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии — 2019 состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Японии Кей Нисикори (8). Начало поединка запланировано на 11:30 мск.

По личным встречам впереди 31-летний уроженец Белграда — 15-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Нисикори на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (16), либо с французом Люка Пуи (28).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.