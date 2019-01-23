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Братья Брайан и пара Дж. Маррей/Суарес проиграли в 1/4 финала Australian Open

Братья Брайан и пара Дж. Маррей/Суарес проиграли в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

На Открытом чемпионате Австралии в мужском парном разряде стали известны все полуфиналисты. Американцы Райан Харрисон и Сэм Куэрри обыграли поляка Лукоша Кубота и аргентинца Орасио Себальоса (7) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

В полуфинале Райан и Сэм сыграют с французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, посеянными под пятым номером. Французский дуэт победил Майка и Боба Брайанов (4) из США со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (12) оказались сильнее британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (3) — 6:3, 6:4. За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года они поспорят с аргентинцем Леонардо Маайером и португальцем Жоау Соузой.

23 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Лукаш Кубот
Лукаш Кубот
Польша
Орасио Себальос
Орасио Себальос
Аргентина
6:3
5
6:7
7
4:6
Райан Харрисон
Райан Харрисон
США
Сэм Куэрри
Сэм Куэрри
США
23 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Николя Маю
Николя Маю
Франция
6:4
7
7:6
3
 
Боб Брайан
Боб Брайан
США
Майк Брайан
Майк Брайан
США
23 января 2019 года, среда. 05:00 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Джейми Маррей
Джейми Маррей
Великобритания
Бруно Суарес
Бруно Суарес
Бразилия
3:6
4:6
 
Хенри Континен
Хенри Континен
Финляндия
Джон Пирс
Джон Пирс
Австралия
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