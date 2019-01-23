Братья Брайан и пара Дж. Маррей/Суарес проиграли в 1/4 финала Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии в мужском парном разряде стали известны все полуфиналисты. Американцы Райан Харрисон и Сэм Куэрри обыграли поляка Лукоша Кубота и аргентинца Орасио Себальоса (7) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 2 часа 10 минут.
В полуфинале Райан и Сэм сыграют с французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, посеянными под пятым номером. Французский дуэт победил Майка и Боба Брайанов (4) из США со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (12) оказались сильнее британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (3) — 6:3, 6:4. За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года они поспорят с аргентинцем Леонардо Маайером и португальцем Жоау Соузой.
23 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Лукаш Кубот
Орасио Себальос
6:3
5
6:7
7
4:6
Райан Харрисон
Сэм Куэрри
23 января 2019 года, среда. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Николя Маю
6:4
7
7:6
3
Боб Брайан
Майк Брайан
23 января 2019 года, среда. 05:00 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Джейми Маррей
Бруно Суарес
3:6
4:6
Хенри Континен
Джон Пирс
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