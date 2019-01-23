Братья Брайан и пара Дж. Маррей/Суарес проиграли в 1/4 финала Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии в мужском парном разряде стали известны все полуфиналисты. Американцы Райан Харрисон и Сэм Куэрри обыграли поляка Лукоша Кубота и аргентинца Орасио Себальоса (7) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

В полуфинале Райан и Сэм сыграют с французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, посеянными под пятым номером. Французский дуэт победил Майка и Боба Брайанов (4) из США со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (12) оказались сильнее британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса (3) — 6:3, 6:4. За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года они поспорят с аргентинцем Леонардо Маайером и португальцем Жоау Соузой.