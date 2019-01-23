Джокович: мне нравятся битвы на корте, а не отказы соперников

Серб Новак Джокович прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Его соперник Кей Нисикори из Японии отказался от продолжения борьбы в середине второго сета.



«Конечно, я так не хочу проходить в полуфинал. Мне нравятся битвы на корте, особенно с Кеем. Мы много матчей провели друг с другом, в том числе и здесь, в Мельбурне. Надеюсь, он восстановится, надеюсь, это не что-то серьёзное. Мне очень жаль. Спасибо зрителям, что пришли, хоть и не получили полноценный матч.



Сегодня я хорошо был готов с физической точки зрения. У меня уже было много матчей в этом году. Сейчас в полуфинале и сделаю всё возможное для итоговой победы.



От матча с Пуи я жду битвы. Это его первый полуфинал, он обыгрывал Надаля в US Open несколько лет назад. Он не раз побеждал топ-игроков и не боится играть. С нетерпением жду наш матч», — заявил Джокович в послематчевом интервью.