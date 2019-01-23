Пуи — о победе над Раоничем: я великолепно сыграл как на приёме, так и на подаче

Французский теннисист Люка Пуи прокомментировал свою победу над Милошем Раоничем из Канады в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.



«Я очень счастлив. Знал, что это будет очень тяжелый матч. Мне удалось почти весь матч великолепно принимать подачу Милоша, и не менее хорошо играть на своих мячах. Я не оказывал слишком большого давления на себя и просто наслаждался моментом.



Я пытаюсь забыть о поражениях в начале года. Мы продолжаем усердно работать. Такой была моя задача — идти шаг за шагом и отдавать всё, что у меня есть в каждом розыгрыше, и вот мы здесь.



Даже проиграв третий сет я понимал — счёт по-прежнему 2:1 в мою пользу и всё, что мне нужно делать — это продолжать играть так, как я делал на это протяжении предыдущих двух с половиной часов», — цитирует Пуи официальный сайт соревнований.



За выход в финал Australian Open француз поборется с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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