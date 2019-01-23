Пуи — о выходе в 1/2 финала AO: теперь все должны нанять тренера-женщину

Французский теннисист Люка Пуи оценил вклад своего тренера Амели Моресмо в его дебютный выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Моресмо присоединилась к команде француза в начале декабря прошлого года.



«Думаю, теперь все должны нанять тренера-женщину. Амели обладает грамотным складом ума, знает о теннисе всё. Не имеет значения, женщина ты или мужчина, главное — вы должны знать, что делаете. Амели знает и делает», — заявил француз в послематчевом интервью.



В матче 1/4 финала Люка в четырёх партиях оказался сильнее представителя Канады Милоша Раонича — 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

За выход в финал Пуи поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Кей Нисикори (Япония).