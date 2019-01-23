Соперницами Бабош и Младенович в финале AO будут Стосур и Чжан Шуай

Австралийская теннисистка Саманта Стосур и представительница Китая Чжан Шуай пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в трёх партиях одолев чешек Барбору Стрыцову и Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Австралийка и китаянка 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Стосур и Чжан Шуай сыграют с действующими чемпионками венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович, посеянными под вторым номером.

В полуфинале Бабош и Младенович обыграли американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счётом 6:4, 6:2.