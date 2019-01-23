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Бабош и Младенович стали первыми финалистками Australian Open в парном разряде

Бабош и Младенович стали первыми финалистками Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под вторым номером, вышли в финал, в двух партиях обыграв американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Тимя и Кристина дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Бабош и Младенович поспорят с победительницами матча Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — Барбора Стрыцова (Чехия)/Маркета Вондроушова (Чехия).

Тимя и Кристина являются действующими победительницами этих соревнований.

23 января 2019 года, среда. 06:30 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
Дженнифер Брэйди
США
Элисон Риске
Элисон Риске
США
4:6
2:6
 
Тимя Бабош
Тимя Бабош
Венгрия
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Франция
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