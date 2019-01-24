Квитова: рада, что игра из предыдущих матчей вернулась ко мне на тай-брейке

Чешка Петра Квитова прокомментировала свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В двух партиях она оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз — 7:6 (7:2), 6:0.



«Первый сет был очень напряжённым, я очень нервничала и не могла полностью раскачаться. То, что крыша была закрыта, не имело никакого значения, я просто продолжала биться. Я рада, что та игра, которую я показывала в предыдущих матчах, вернулась ко мне на тай-брейке и во второй партии.



Наконец я зашла так далеко на Australian Open. Что бы ни случилось далее, я уже очень счастлива. Я просто буду наслаждаться финалом.

Обе мои потенциальные соперницы великолепны. Каролина провела отличный матч с Сереной, а Наоми в ударе, она играет очень хорошо. Они обе очень агрессивны при игре с задней линии, в любом случае это будет очень интересный матч», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.



Напомним, 28-летняя Петра впервые сыграет в финале австралийского мэйджора. Её соперницей станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).