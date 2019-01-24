Фрайман не смогла выйти в финал юниорского Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Фрайман и представительница Италии Федерика Росси не смогли пробиться в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В полуфинале они в двух партиях проиграли представительницам США Хлои Бек и Эмме Наварро, получившим восьмой номер посева, со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Дарья и Федерика 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



В финале юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Бек и Наварро поспорят с японкой Нацуми Кавагути и венгеркой Адриенн Надь, посеянными под третьим номером.



Ранее Дарья потерпела поражение во втором круге юниорского Australian Open в одиночном разряде.

Фрайман вышла в полуфинал юниорского Australian Open в парном разряде