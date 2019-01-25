Тим снялся с турнира в Кордове

Восьмой номер рейтинга ATP из Австрии Доминик Тим отказался от участия в соревнованиях в Кордове (Аргентина) из-за болезни, сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Напомним, турнир в Кордове в 2019 году будет проводиться впервые — он заменил в расписании АТР соревнования в Кито (Эквадор). За четыре года существования Ecuador Open трижды его победителем становился Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики.



На Открытом чемпионате Австралии Тим добрался до второго круга, где не сумел завершить матч против 19-летнего австралийца Алексея Попырина. После полноценного обследования врачи порекомендовали 25-летнему австрийцу сделать двухнедельную паузу в выступлениях.

Турнир Cordoba Open пройдёт в период со 2 по 10 февраля.