Гаспарян: хотелось бы добиться большего, войти в топ-10

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян рассказала о восстановлении после травмы и целях на грядущий турнир в Санкт-Петербурге.

«Как проходит восстановление? Хорошо. Всё проходит хорошо.

Прошлый год? Для меня важным был матч на US Open против Анжелики Кербер. Я очень хорошо отыграла, и, даже несмотря на то, что проиграла, для меня этот матч был очень важен, и я почувствовала уверенность в том, что опять могу играть на этом уровне, и у меня было очень много шансов. Но, в целом, я не могу выделить какой-то конкретный матч, который перевернул что-то. Наверное, это всё накапливалось, и я очень много работала, чтобы опять войти в первую сотню и добиться этого результата. Шаг за шагом я шла к этой цели.

В Санкт-Петребурге для начала цель — пройти квал. А в целом… Мне уже в Австралии задавали похожий вопрос, и я ответила, что хочу вернуться не только на былые позиции, но и добиться большего – войти в топ-10», — приводит слова Гаспарян пресс-служба турнира.

В первом раунде квалификации Гаспарян сыграет с японкой Мисаки Дон.