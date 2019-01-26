Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Эйбар». 26 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Веснина: у Осаки нервы из стали и выдержка большой чемпионки

Веснина: у Осаки нервы из стали и выдержка большой чемпионки
Теннис / Australian Open 2019

Олимпийская чемпионка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного в миксте российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу японки Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Не люблю делиться прогнозами. Но перед этим финалом было ощущение, что если три сета, то Наоми. У этой девочки, такое впечатление, нервы из стали, выдержка большой чемпионки. А Петра великолепна, и ею невозможно не восхищаться. Лучший финал «Большого шлема» за последние года», — написала Веснина на своей странице в «Твиттере».

В финале Осака в трёх сетах обыграла чешку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Осака стала первой теннисисткой за 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире «Большого шлема» выиграть и следовавший за ним второй мэйджор. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2018 японка обыграла Серену Уильямс.

Наоми Осака обыграла Петру Квитову и стала победительницей Australian Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент