Шарапова: главная задача — выигрыш. Знаю, что публика в Питере меня ждёт

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о планах и задачах на турнир St. Petersburg Ladies Trophy.

«Для меня всегда главная задача — выигрыш, я всегда к этому стремлюсь. Я не только хочу выиграть, но и работаю для этого каждый день, готовлюсь к этому. Несмотря на то что в прошлом году я не много турниров сыграла, мне показалось, что я была в хорошей физической форме в начале этого года. Может быть, в последнем матче получился не тот результат, которого я бы хотела, но я сыграла так, как могла. Отдала на корте всё, что могла. Может быть, результат не такой хороший, но у меня ещё целый год впереди, и следующий турнир — это Питер.

Редко бывает такое, что я играю турнир впервые, поэтому для меня это большое чудо. Я знаю, что публика в Питере меня ждёт. Я хотела сыграть ещё в прошлом году, просто графики такие, что не получается после «Большого шлема» сыграть. Но в этом году я решила, что мне нужно попасть на этот турнир. Я не знаю, сколько лет ещё я буду играть, поэтому решила воспользоваться этой уникальной возможностью и выступить здесь.

Как дался переход от австралийской жары к настоящей русской зиме? Эта температура — большой шок для тела и для всех нас, но когда мы сегодня ехали на стадион, я как ребёнок смотрела на снег, на красивые здания Санкт-Петербурга, мне это очень интересно. Мы много времени на улице не будем проводить, но интересно посмотреть, как здесь люди живут. Мы здесь для того, чтобы выступить, конечно», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.