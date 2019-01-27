Павлюченкова сыграет с Флипкенс в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка основной сетки турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который завершится 3 февраля.

Первым соперником россиянки Анастасии Павлюченковой станет Кирстен Флипкенс из Бельгии. Ещё одна представительница России, Вера Звонарёва, получившая от организаторов «уайлд-кард», стартует на соревнованиях матчем с чешкой Катержиной Синяковой.

Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова узнает имя первой соперницы по результатам квалификации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Кристину Младенович из Франции.