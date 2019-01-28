Сегодня, 28 января, состоится матч первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянки Екатерина Макарова и Вера Звонарёва. Обе теннисистки получили «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

По личным встречам впереди Макарова — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Звонарёва в Санкт-Петербурге.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Юлией Гёргес (5).



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.