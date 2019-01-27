Шарапова провела тренировку и сводила бойфренда в театр

28 января стартует St.Petersburg Ladies Trophy, и главное внимание будет приковано к поединку дебютантки турнира – Марии Шараповой.

Мария Шарапова продолжает насыщенную жизнь на дебютном для себя турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Мы уже рассказывали, как она в пятницу прогулялась по заснеженному Питеру и сходила на экскурсию в Эрмитаж.

Мария Шарапова освоилась в Эрмитаже, как у себя дома Турнир в Петербурге ещё не стартовал, но благодаря Марии Шараповой уже привлекает внимание. Мария впервые сыграет в городе на Неве.

Свой приезд в Санкт-Петербург россиянка объяснила так: «Редко бывает такое, что я играю турнир впервые, поэтому для меня это большое чудо. Я знаю, что публика в Питере меня ждёт. Я хотела сыграть ещё в прошлом году, просто графики такие, что не получается после «Большого шлема» сыграть. Но в этом году я решила, что мне нужно попасть на этот турнир. Я не знаю, сколько лет ещё я буду играть, поэтому решила воспользоваться этой уникальной возможностью и выступить здесь».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Formula TX.

А пока оставались дни до стартового матча на турнире, Мария продолжила совмещать тренировки с культурной программой. После посещения Эрмитажа российская теннисистка отправилась субботним вечером ещё в одно знаменитое культурное место города на Неве – Мариинский театр.

В антракте в буфете Мария, как истинный театрал, долго примерялась к бутербродам.

А затем всё-таки выбрала.

Ходила российская теннисистка в театр в сопровождении целой компании. Вошёл туда и знаменитый хоккеист Алексей Яшин.

Вообще, приехала Мария в Питер с большой командой. Среди её сопровождающих в театре помимо представителей турнира был и бойфренд – Александр Гилкс.

Британский бизнесмен за завтраком времени даром не терял, а попытался изучить русскую прессу.

Ещё в октябре Александр возил свою возлюбленную по Великобритании, а теперь она водит его по заснеженной России.

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Ну а воскресным вечером, после завершения игровой программы квалификационного раунда, Мария вместе со своей командой (тренер Томас Хогстедт и спарринг Алекс Кузнецов) вышла на центральный корт и провела часовую открытую тренировку при довольно внушительной поддержке трибун.

После завершения занятий Шарапова провела с генеральным директором турнира Александром Медведевым дружеский укороченный матч, состоявший из двух чемпионских тай-брейков. Мария легко справилась с брошенным ей вызовом – [10:1, 10:2].

Уже в понедельник Мария проведёт стартовый матч на турнире с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Начало поединка – не ранее 17:00 мск. На трибунах «Сибур-Арены» ожидается аншлаг. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию этого поединка.