Форже: теннис — как игра на пианино, Федереру нужно постоянно играть

Турнирный директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже прокомментировал решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера сыграть на турнирах на грунте в нынешнем сезоне. В течение двух предыдущих сезонов Федерер пропускал грунтовые турниры, включая «Ролан Гаррос».

«Решение Федерера меня не удивило. Что нужно игроку? Уверенность в собственных силах. Поверьте мне, его титулы и регалии этого не дают. Теннис — удивительный вид спорта, который я могу сравнить с игрой на пианино. Если не играть постоянно, навыки теряются. В теннисе нужно постоянно быть в ритме, это даёт игровая практика.

Не думаю, что у Федерера есть проблемы с мотивацией. Он всё так же быстр, он хочет побеждать. Кроме того, Роджер всегда рад сыграть. И меня это немного удивляет, учитывая сколько трофеев он выиграл», — цитирует Форже L'Equipe.