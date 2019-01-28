Джокович: для мощного скольжения очень важны растяжка и хорошая обувь

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дал несколько советов поклонникам, которые касаются искусства скольжения.

«Первое — хорошая обувь. Затем вставайте на лыжи или делайте упражнение, которое включает много скольжений и движений из стороны в сторону. Это поможет сделать ваши лодыжки более гибкими.

Никогда не выполняйте скольжение на траве. Иначе вы можете уехать неизвестно куда.

Убедитесь, что поработали над гибкостью тела. Если нет, то вы не сможете управлять телом. И это плохо кончится для вас, родителей и тренера.

Растяжка очень важна. В длинных забегах она вам очень пригодится, поверьте. Она поможет подготовиться к мощным скольжениям", — заявил Джокович.

Видео доступно на "Чемпионате".