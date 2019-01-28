Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев — 10-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 28 января первую строчку занял победитель Australian Open серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 10-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 28 января
1 (20). Новак Джокович (Сербия) — 2090.
2 (-). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.
3 (73). Стефанос Циципас (Греция) — 765.
4 (-). Люка Пуи (Франция) — 720.
5 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610.
5 (3). Кей Нисикори (Япония) — 610.
7 (73). Милош Раонич (Канада) — 405.
8 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 385.
9 (-). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
10 (11). Томаш Бердых (Чехия) — 330.
10 (11). Даниил Медведев (Россия) — 330.
…
63 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90.
75 (94). Евгений Донской (Россия) — 85.
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Новак не дал Рафаэлю ни единого шанса в финале Australian Open и стал первым в истории семикратным чемпионом этого турнира.