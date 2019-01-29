Сок рассказал, когда может завершить карьеру

Американский теннисист Джек Сок дал понять, что он предпочитает добиваться серьёзных результатов в одиночном разряде, а не в парном.

26-летний спортсмен является 108-й ракеткой мира. В парном разряде он занимает второе место в рейтинге. Напомним, Сок является действующим чемпионом двух парных «Шлемов».

«Могу сказать следующее. Если я ничего не буду представлять собой в одиночном разряде и у меня останется только вариант играть в паре, то в таком случае лучше вообще уйти из тенниса», — цитирует Сока The New York Times.

На Australian Open 2019 Сок в паре с американцем Джеком Уитроу дошёл до третьего круга парного турнира, где они проиграли соотечественникам Райану Харрисону и Сэму Куэрри со счётом 6:4, 3:6, 5:7.