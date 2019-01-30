Остапенко: рада одержать первую победу в 2019 году

Представительница Латвии Елена Остапенко поблагодарила болельщиков за поддержку после победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:1, 0:6, 6:0 в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

«Несмотря на счёт, на самом деле был нелёгкий матч, и это моя первая победа в этом году. Кристина очень хорошо играет в Петербурге, я это знала перед матчем, поэтому готовилась к тяжёлой борьбе. Первый сет начала очень хорошо, во втором чуть-чуть проиграла пару решающих очков, потом всё как будто пошло в её сторону. Но в третьем сете я рада, что смогла собраться, боролась до конца и выиграла матч.



Спасибо большое всем, кто остался на трибунах. Уже достаточно поздно. Было очень приятно тут играть. Конечно, против Насти Павлюченковой будет нелёгкий матч – она очень хороший игрок, но я подготовлюсь — у меня завтра пара и наш матч будет в четверг. Я постараюсь подготовиться», – передаёт слова Остапенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.