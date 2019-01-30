Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Лисицки: с Мугурусой выдала один из лучших матчей с момента возвращения

Лисицки: с Мугурусой выдала один из лучших матчей с момента возвращения
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Сабина Лисицки прокомментировала своё поражение в первом раунде турнира в Хуахине (Таиланд). В двух партиях она уступила экс первой ракетке мира и лидеру посева из Испании Гарбинье Мугурусе — 3:6, 4:6.

«Позади тяжёлый матч. Я разочарована результатом, но в целом это была хорошая игра. В некоторых важных эпизодах я принимала не самые правильные решения, которые дорого мне обошлись. Работаю над этим! Один из лучших матчей с момента моего возвращения. Вперед и только вперёд», — написала Лисицки в своём «твиттере».

29-летняя Лисицки — финалистка Уимблдона-2013. В данный момент немка занимает 199-ю строчку в рейтинге WTA. Долгое время Сабина восстанавливалась после травмы колена.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент