Лисицки: с Мугурусой выдала один из лучших матчей с момента возвращения

Немецкая теннисистка Сабина Лисицки прокомментировала своё поражение в первом раунде турнира в Хуахине (Таиланд). В двух партиях она уступила экс первой ракетке мира и лидеру посева из Испании Гарбинье Мугурусе — 3:6, 4:6.



«Позади тяжёлый матч. Я разочарована результатом, но в целом это была хорошая игра. В некоторых важных эпизодах я принимала не самые правильные решения, которые дорого мне обошлись. Работаю над этим! Один из лучших матчей с момента моего возвращения. Вперед и только вперёд», — написала Лисицки в своём «твиттере».



29-летняя Лисицки — финалистка Уимблдона-2013. В данный момент немка занимает 199-ю строчку в рейтинге WTA. Долгое время Сабина восстанавливалась после травмы колена.