Бычкова: мой миллион долларов призовых за карьеру есть только на сайте WTA

Многократная победительница турниров ITF россиянка Екатерина Бычкова рассказала о непростом периоде после завершения карьеры.



«Сначала было очень сложно перестроиться. Ты перестаёшь зарабатывать деньги. Всё, чем ты жил, уходит. У меня в интернете записан миллион долларов призовых, но это не тот уровень, когда я могу жить на него после завершения карьеры. Совсем не те деньги остались. Тот миллион только на сайте.



Во-первых, я раньше в валюте зарабатывала, а жить надо сейчас – квартиру снимать. В теннис играть не хочешь, тренером работать нет желания — скучная работа для меня.



Три месяца ничего не делала, апатичное состояние. Не понимала, как жить дальше. У меня ещё личной истории не было – ни мужа, ни детей. Хорошо, что попала на «Евроспорт», смогла там с помощью Анны Чакветадзе закрепиться, но постоянная работа не появлялась», — цитирует Бычкову «Живу спортом».