Александрова: сегодня мне помогла подача

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала свой выход во второй круг соревнований St. Petersburg Ladies Trophy. В трёх партиях она оказалась сильнее представительницы Великобритании Кэйти Бултер — 7:5, 4:6, 6:1.



«Рада, что сегодня так хорошо получалась подача. Она мне помогла. Чувствую себя хорошо и сделаю всё, что в моих силах, чтобы пройти дальше», — передаёт слова Александровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



За выход в четвертьфинал соревнований Александрова поборется с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Младенович со счётом 6:1, 6:2.