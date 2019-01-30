Пресс-служба Кубка Дэвиса представила видеоролик с Хачановым

Пресс-служба Кубка Дэвиса в «Твиттере» опубликовала новый видеоролик с российским теннисистом Кареном Хачановым. Авторы ролика предложили Хачанову рассказать о себе три факта. Один из них при этом является ложным. Зрителям предлагается угадать, что из слов Хачанова является неправдой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Хачанов был включён в состав сборной России по теннису на матч квалификации Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии. Матчи состоятся 1 и 2 февраля в Биле (Швейцария). Победитель выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир проводится в новом формате. Финальная часть будет проходить в Мадриде. Жеребьёвка финальной стадии состоится 14 февраля в испанской столице.