Звонарёва одержала волевую победу над Гёргес на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва в трёх сетах обыграла немку Юлию Гёргес (5) в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. 97-я ракетка мира Звонарёва выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Гёргес, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Эта встреча стала второй для Звонарёвой и Гёргес, в обоих матчах победила россиянка.

В четвертьфинале Звонарёва сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной (3).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Звонарёва — Гёргес.