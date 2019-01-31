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Соболенко обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Соболенко обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4) добыла победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

На счету четвёртой ракетки турнира 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Ван Эйтванк отметилась 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.

За выход в полуфинал соревнований Соболенко поборется с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла чешку Терезу Мартинцову.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

31 января 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
0 : 2
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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