Соболенко обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4) добыла победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.



На счету четвёртой ракетки турнира 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Ван Эйтванк отметилась 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.



За выход в полуфинал соревнований Соболенко поборется с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла чешку Терезу Мартинцову.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

Соболенко: Турсунов знает, как достучаться до меня Соболенко ворвалась в элиту женского тура, и в этом ей помог Дмитрий Турсунов. В Петербург Арина приехала в ранге теннисистки топ-10.