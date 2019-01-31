Медведев: Россия должна доказать статус фаворита в матче со Швейцарией

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал предстоящие матчи Кубка Дэвиса между сборными России и Швейцарии.



«Сборная России должна показать, что является фаворитом, и выиграть этот матч со Швейцарией как можно быстрее. Мы приехали сюда, чтобы показать, на что мы способны.



Зрители играют важную роль в каждом из матчей Кубка Дэвиса. Когда мы проиграли, например, Венгрии, там было не так много венгерских фанатов, но те, которые были, предоставили действительно хорошую поддержку хозяевам. Нам это не очень понравилось, атмосфера была невероятной», — цитирует Медведева официальный сайт Федерации тенниса Швейцарии.



Напомним, ранее состоялась жеребьёвка матчей Кубка Дэвиса. Именно Медведев откроет противостояние поединком с Генри Лааксоненом.