Сегодня, 1 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянка Екатерина Александрова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, и представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.
По личным встречам счёт ничейный — 1-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Соболенко в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с голландкой Кики Бертенс (2).
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.
Соболенко: Турсунов знает, как достучаться до меня
Соболенко ворвалась в элиту женского тура, и в этом ей помог Дмитрий Турсунов. В Петербург Арина приехала в ранге теннисистки топ-10.