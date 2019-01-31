Соболенко: сегодня кричали «Беларусь с тобой», что ещё надо?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ей комфортно играть на турнирах в России. Соболенко 31 января в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy переиграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:4. В четвертьфинале турнира в Петербурге Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

«На центральном корте потренировалась один раз. Не заметила особой разницы. Но после турниров на улице в зале немножко не хватает кислорода. А так, никакой разницы нет.

Конечно, игра в России отличается от игры в других странах. По моим ощущениям, здесь меня больше поддерживают. Да и близко к дому. Вся эта атмосфера и красота помогает.

Боюсь ли играть с представительницей России и потерять поддержку? Нет, слышала, что сегодня кричали «Беларусь с тобой». Что мне ещё надо?» — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.