Кудерметова и Лапко не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Петербурге

Россиянка Вероника Кудерметова и белорусска Вера Лапко не сумели пробиться в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В четвертьфинале интернациональная пара уступила бельгийкам Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 3:10.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Кудерметова и Лапко 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. Их соперницы выполнили 2 эйса, избежали двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Флипкенс и Ван Эйтванк сыграют с Анной Калинской (Россия) и Викторией Кужмовой (Словакия). Ранее они в четвертьфинале обыграли россиянок Дарью Мишину и Екатерину Шалимову со счётом 6:0, 6:3.