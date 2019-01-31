Калинская и Кужмова вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова вышли в полуфинал соревнований St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. Во матче второго круга они обыграли российский дуэт Дарья Мишина/Екатерина Шалимова со счётом 6:0, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Калинская и Кужмова выполнили 2 эйса, допустили 1 ошибку на подаче и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. Их соперницы 1 раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и сделали 1 брейк.



За выход в финал соревнований Калинская и Кужмова поборются с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Вера Лапко (Беларусь) и Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

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