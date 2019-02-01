Соболенко обыграла Александрову и вышла в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4) добыла победу над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинальном матче соревнований в Санкт-Петербурге — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
На счету четвёртой ракетки турнира 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Александрова отметилась 4 подачами навылет, 11 двойными ошибками и 2 брейками.
За выход в финал соревнований Соболенко поборется с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2).
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
01 февраля 2019 года, пятница. 13:05 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
78
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
10
Арина Соболенко
А. Соболенко
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