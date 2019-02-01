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Соболенко обыграла Александрову и вышла в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy

Соболенко обыграла Александрову и вышла в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4) добыла победу над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинальном матче соревнований в Санкт-Петербурге — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

На счету четвёртой ракетки турнира 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Александрова отметилась 4 подачами навылет, 11 двойными ошибками и 2 брейками.

За выход в финал соревнований Соболенко поборется с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

01 февраля 2019 года, пятница. 13:05 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
Екатерина Александрова
78
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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