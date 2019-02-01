Германия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Венгрией

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Германии и Венгрии. В первой встрече немец Филипп Кольшрайбер в трёх сетах переиграл Жомбора Пироша — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Во втором матче Александр Зверев победил Петера Надя со счётом 6:2, 6:2.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Германия — Венгрия — 2-0



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.