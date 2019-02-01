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Германия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Венгрией

Германия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Венгрией
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Германии и Венгрии. В первой встрече немец Филипп Кольшрайбер в трёх сетах переиграл Жомбора Пироша — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Во втором матче Александр Зверев победил Петера Надя со счётом 6:2, 6:2.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Германия — Венгрия — 2-0

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 21:15 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2 : 0
Петер Надь
Венгрия
Петер Надь
П. Надь
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 18:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
2 : 1
Жомбор Пирош
Венгрия
Жомбор Пирош
Ж. Пирош
1 2 3
           
6 6 7 6
7 8 5 4
           
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