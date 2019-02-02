Колумбия побеждает Швецию со счётом 2-0 в квалификации Кубка Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса. Встречались сборные Колумбии и Швеции. В первой встрече колумбиец Сантьяго Хиральдо одолел Элиаса Имера со счётом 6:2, 6:4. Во второй игре швед Микаэль Имер проиграл Даниэлю-Элаи Галану, — 1:6, 2:6.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Колумбия — Швеция — 2-0



Сегодня, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.