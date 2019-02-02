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Колумбия побеждает Швецию со счётом 2-0 в квалификации Кубка Дэвиса

Колумбия побеждает Швецию со счётом 2-0 в квалификации Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса. Встречались сборные Колумбии и Швеции. В первой встрече колумбиец Сантьяго Хиральдо одолел Элиаса Имера со счётом 6:2, 6:4. Во второй игре швед Микаэль Имер проиграл Даниэлю-Элаи Галану, — 1:6, 2:6.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Колумбия — Швеция — 2-0

Сегодня, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 01:45 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
2 : 0
Микаэль Имер
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 00:15 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Сантьяго Хиральдо
Колумбия
Сантьяго Хиральдо
С. Хиральдо
2 : 0
Элиас Имер
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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