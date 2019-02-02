Бертенс: было сложно, но с Соболенко я старалась играть агрессивно

Голландская теннисистка Кики Бертенс, обыгравшая в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:5), 6:2, отметила, что матч получился очень трудным.

«Трудный матч. Я старалась играть агрессивно, а там, где не могла этого делать, просто пыталась возвращать мяч на сторону соперницы. Рада, что тренер помог мне подсказкой, когда вышел на корт. Спасибо болельщикам. Надеюсь, вы и завтра придёте меня поддержать», — передаёт слова Бертенс корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в финал турнира в Санкт-Петербурге Бертенс поспорит либо с хорваткой Донной Векич (8), либо с россиянкой Верой Звонарёвой (WC). Соревнования завершатся 3 февраля.