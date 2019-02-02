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Краинович вывел Сербию в основной этап Кубка Дэвиса

Краинович вывел Сербию в основной этап Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Узбекистана и Сербии было сыграно три матча. В парном поединке Санджар Файзиев и Денис Истомин в трёх сетах нанесли поражение сербской паре Никола Милоевич/Виктор Троицки со счётом 2:6, 6:1, 6:3. А затем Истомин в одиночном поединке легко обыграл Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4.

После этого счёт в противостоянии стал 2-2. Заключительная, пятая встреча стала решающей. Файзиев сумел сдержать натиск Филипа Краиновича только один сет. Серб выиграл в трёх партиях со счётом 4:6, 6:3, 6:0 и принёс победу своей команде в матче — 3-2.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 11:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Санджар Файзиев
Узбекистан
Санджар Файзиев
Денис Истомин
Узбекистан
Денис Истомин
С. Файзиев Д. Истомин
2 : 1
Никола Милоевич
Сербия
Никола Милоевич
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
Н. Милоевич В. Троицки
1 2 3
           
2 6 6
6 1 3
           
02 февраля 2019 года, суббота. 13:40 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Денис Истомин
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
2 : 0
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 15:35 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Санджар Файзиев
Узбекистан
Санджар Файзиев
С. Файзиев
1 : 2
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
6 3 0
4 6 6
           
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