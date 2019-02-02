Краинович вывел Сербию в основной этап Кубка Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Узбекистана и Сербии было сыграно три матча. В парном поединке Санджар Файзиев и Денис Истомин в трёх сетах нанесли поражение сербской паре Никола Милоевич/Виктор Троицки со счётом 2:6, 6:1, 6:3. А затем Истомин в одиночном поединке легко обыграл Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4.

После этого счёт в противостоянии стал 2-2. Заключительная, пятая встреча стала решающей. Файзиев сумел сдержать натиск Филипа Краиновича только один сет. Серб выиграл в трёх партиях со счётом 4:6, 6:3, 6:0 и принёс победу своей команде в матче — 3-2.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.