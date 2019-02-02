Текстовая трансляция матча Лааксонен — Хачанов в квалификации Кубка Дэвиса

Сегодня, 2 февраля, состоится четвёртый матч квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса между Швейцарией и Россией, в котором Генри Лааксонен сыграет с Кареном Хачановым.

Общий счёт сейчас 2-1 в пользу России. Накануне Даниил Медведев обыграл Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2, а Хачанов нанёс поражение Марку-Андреа Хюслеру – 6:3, 7:5. В парной встрече швейцарцы обыграли россиян Евгения Донского и Андрея Рублёва – 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).

В случае победы Хачанова сборная России квалифицируется в основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса, который будет разыгран в конце сезона.

Поединок начнётся около 18:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Лааксонен — Хачанов в квалификации Кубка Дэвиса