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Ястремская, проигрывая Томлянович 2:5 в 3-м сете, выиграла турнир в Хуахине

Ястремская, проигрывая Томлянович 2:5 в 3-м сете, выиграла турнир в Хуахине
Теннис / WTA

Украинка Даяна Ястремская завоевала титул в Хуахине (Таиланд). В финальном матче уроженка Одессы, посеянная под восьмым номером, в трёх сетах переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (6) со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

18-летняя спортсменка выполнила 4 эйса, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. Её визави ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 7 брейков. В третьем сете украинка проигрывала со счетом 2:5 и дважды не позволила Томлянович подать на победу.

Ястремская — самая молодая теннисистка из топ-50 рейтинга WTA — с 4 февраля станет 34-й ракеткой мира. Она выиграла второй турнир из шести последних, в которых приняла участие.

03 февраля 2019 года, воскресенье. 13:00 МСК
Хуахин. Финал
Матч окончен
Даяна Ястремская
47
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 1
Айла Томлянович
49
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 2 7 7
2 6 6 3
           
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