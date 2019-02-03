Ястремская, проигрывая Томлянович 2:5 в 3-м сете, выиграла турнир в Хуахине

Украинка Даяна Ястремская завоевала титул в Хуахине (Таиланд). В финальном матче уроженка Одессы, посеянная под восьмым номером, в трёх сетах переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (6) со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.

18-летняя спортсменка выполнила 4 эйса, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. Её визави ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 7 брейков. В третьем сете украинка проигрывала со счетом 2:5 и дважды не позволила Томлянович подать на победу.

Ястремская — самая молодая теннисистка из топ-50 рейтинга WTA — с 4 февраля станет 34-й ракеткой мира. Она выиграла второй турнир из шести последних, в которых приняла участие.