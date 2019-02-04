US Open может стать первым турниром для Мирзы после рождения ребёнка

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии рассказала, когда планирует вернуться на корт после рождения ребёнка.



«Как и все женщины, мы всегда думаем, что поженимся, родим детей. Но за последний год я поняла, на что способна женщина в целом. Рождение ребенка — это бескорыстная любовь, однако теннис является моим приоритетом. В моих планах возвращение на корт на Открытом чемпионате США», — цитирует Мирзу Tennis World USA.



32-летняя Мирза выигрывала все турниры «Большого шлема» в парном разряде, кроме «Ролан Гаррос». В столице Франции Саня играла в финале.

Напомним, в конце октября 2018 года теннисистка стала мамой. Отцом сына Мирзы стал Шоаиб Малик.