Отец Джоковича: Путин приглашал Новака на хоккейный матч Россия — США в Сочи

Срджан, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о своём отношении к России.



«Президент России Владимир Путин приглашал Новака посетить хоккейный матч Россия — США во время Олимпиады в Сочи. Тогда мой сын играл на турнире в Дубае и не мог приехать. Иногда Новак бывает слишком занят, ведь его миссия — стать величайшим теннисистом всех времён.



Я был в России лишь однажды, когда Кубок Дэвиса проходил в Москве. И я хочу приехать снова, в частности посетить Санкт-Петербург. У меня там есть друг, Геннадий Тимченко, почётный консул Сербии в Санкт-Петербурге.



Тимченко спас мне жизнь шесть с половиной лет назад. У меня был сепсис, и не было никаких условий, чтобы позаботиться о моём здоровье. Геннадий организовал частный самолёт, и меня отправили в клинику. Если бы мы прождали ещё несколько дней, я бы умер. Поэтому я обязан жизнью Геннадию Тимченко. Он великий человек и очень любит Сербию и сербов!» — цитирует Срджана Джоковича Tennis World USA.

Федерер: Путин или Трамп? Я сидел за одним столом с обоими