Вихлянцева: очень понравились подсказки Игоря Андреева как капитана сборной

Россиянка Наталья Вихлянцева оценила капитанов сборной России на Кубке Федерации, с которыми ей удалось поработать. Ранее Наталья выступала под руководством Анастасии Мыскиной, тогда как сейчас капитаном команды является Игорь Андреев.



«Игорь Андреев очень хороший капитан, одиночку я ещё не играла, но во время парного поединка в Ханты-Мансийске мне очень понравилось, что он подсказывал по ходу матча и во время тренировочной недели.



И Настя Мыскина, и Игорь — теннисисты со своим успешным прошлым в нашем виде спорта. У них разные взгляды на теннис, но самый главный плюс — это то, что они прошли через кубковые матчи, знают эти особенности и переживания. Прислушиваться к их советам очень помогает понять какие-то вещи», — цитирует Вихлянцеву пресс-служба Федерации тенниса России.

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