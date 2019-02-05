Бердых сломил сопротивление Бахингера в первом круге турнира в Монпелье

Чешский теннисист Томаш Бердых завоевал путёвку во второй раунд соревнований в Монпелье (Франция), победив в трёх сетах Маттиаса Бахингера из Германии со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

79-я ракетка мира выполнил 11 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Бахингер трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

Следующим соперником Бердыха станет либо россиянин Евгений Донской, либо представитель Франции Бенуа Пэр, посеянный под восьмым номером.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является француз Люка Пуи, который в прошлогоднем финале со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победил соотечественника, Ришара Гаске.