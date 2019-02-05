Хасе прошёл Кузманова и сыграет с Медведевым во втором круге турнира в Софии

Представитель Нидерландов Робин Хасе успешно преодолел первый раунд соревнований в Софии (Болгария). Он в двух сетах победил хозяина кортов Димитара Кузманова, получившего «уайлд-кард» от организаторов турнира, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

31-летний уроженец Гааги 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Его визави выполнил 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Хасе станет россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером.

Действующим победителем турнира в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.