Бердых: не всегда получается сыграть идеально, но нужно с этим уметь бороться

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Софии (Болгария). В трёх партиях он оказался сильнее немца Маттиаса Бахингера — 5:7, 6:3, 6:3.



«Это был хороший бой. Было нелегко, но я рад преодолеть трудности, а именно это мне удалось сделать сегодня. Я наслаждался игрой. Не всегда получается сыграть идеально, поэтому важно уметь бороться с такими моментами», — цитирует Бердыха официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал Томаш поборется с хозяином местных кортов Бенуа Пэром, который ранее выбил из розыгрыша соревнований единственного представителя России Евгения Донского.



Действующим победителем соревнований в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.